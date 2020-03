Vittime di mafia, quest'anno Libera ci "Mette la Faccia"

XXV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Quest’anno in occasione della XXV Giornata della Memoria di Libera non riusciremo a leggere i nomi delle oltre 1000 vittime innocenti.

Libera Biella aveva programmato di farlo il 28 marzo 2020 sotto i portici del Comune ma il Corona Virus ci ha obbligato ad annullarlo.

ALTERNATIVA

Dall’Ufficio di Presidenza di Libera arriva la proposta di vivere quel giorno in un altro modo, promuovendo una campagna attraverso i social, sviluppando un momento di memoria collettiva non con le nostre voci ma con i nostri volti e i loro nomi.

LA PRIMA COSA DA FARE

Agli iscritti e agli amici di LIBERA BIELLA chiediamo, se lo desiderano, di diventare portatori di memoria inviandoci un selfie o una foto. Le vittime innocenti per mano mafiosa che abitualmente leggiamo sono oltre 1000. Onestamente, volendo dedicare ad ogni vittima una singola foto, forse con questo sistema si corre il rischio di non riuscire a ricordarle tutte, di conseguenza, per questa volta, abbiamo ristretto la rosa dell’elenco e preso in considerazione solo le vittime minorenni che sono 123. Il progetto potrebbe chiamarsi “La scuola dai banchi vuoti”.

La prima cosa da fare quindi, se siete interessati, confermare la vostra disponibilità a “metterci la faccia” inviando alla mail biella@libera.it: Nome, Cognome, mail e cellulare.

A coloro che aderiscono verrà subito inviato il nome di una vittima. Se qualcuno ha piacere, così come per la lettura accade a volte che la stessa persona, alternandosi con altre, si rende disponibile a leggere più volte, per la foto vale la stessa regola. Chi desidera contribuire con più foto lo segnali: invieremo dei nomi aggiuntivi.

CI RIGUARDA

Questa opportunità in effetti è particolare. Ci troviamo in un momento nel quale, a causa di un virus, tutti siamo obbligati a rimanere nelle nostre case “per decreto” e contemporaneamente abbiamo invece la possibilità “per scelta” di contribuire a non dimenticare il 21 marzo, Giorno della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A tutti è rivolto questo invito, agli amici, ai parenti, ai familiari, inclusi gli amici di Libera che, sebbene lontani da Biella, sono vicini al nostro cuore.

TUTTI POSSONO ADERIRE. COME PROCEDERE

1 - scrivete il nome della vittima di mafia che vi verrà assegnata su un foglio A4;

2 - trovate un fiore, costruite un fiore o disegnatelo sul foglio, accanto al nome;

3 - scattate una foto o un selfie con il cartello e il fiore (vedi foto allegata);

4 - trasmettete la foto in formato JPG al sottoscritto: mail biella@libera.it .

5 - La foto sarà inserita nella cornice di Libera e vi verrà restituita “finita”.

COME CONDIVIDERE

I modi sono due ed entrambi sono praticabili:

A - con le foto ricevute realizzeremo un video che verrà postato sulla pagina di Libera Biella la mattina di sabato 21 marzo. Riceverete il link per condividerlo. Il video sarà trasmesso a Libera Nazionale. Per potere predisporre il tutto occorre inviare via mail o WA la/le foto a LIBERA BIELLA entro mercoledì 18, di modo che si possa, con calma, realizzare il filmato. A tutti coloro che avranno aderito verrà inviata una mail di conferma giovedì 19 marzo.

B - Libera propone inoltre che ognuno di noi, se è d’accordo, sabato 21, posti sul suo profilo FB la propria foto con il nome della vittima di mafia.

TEMPI STRETTI

Per cortesia, per poterci organizzare è importante sapere in tempi molto rapidi chi è disposto a “metterci la faccia”.

Per informazioni: Domenico Cipolat; Mail: biella@libera.it ; Cell.+39 3202375451 .