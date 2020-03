Il 17 marzo esponiamo il Tricolore. Oggi più che mai mostriamoci uniti contro il Coronavirus

Si celebra oggi la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, istituita nel 2012 nella data della proclamazione a Torino, il 17 marzo del 1861, dell'Unità d'Italia, che oggi 'compie' 159 anni.La Giornata dell'Unità nazionale è nata per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile e per consolidare l'identità.

Quest'anno più che mai sarà l'occasione per dimostrare al mondo intero la nostra unità per fronteggiare la guerra al Coronavirus. Occorre fiducia, speranza e per questo l'invito a innalzare la bandiera in tutte le case, sui balconi, dalle finestre. Un segnale di forza contro il nemico subdolo e pericoloso.