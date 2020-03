Coronavirus, il comune lava tutte le strade cittadine comprese le frazioni

"Pulizia, decoro e un segnale positivo in questi giorni particolari alla città". Così il sindaco Claudio Corradino ha spiegato l'intervento straordinario di pulizia delle vie cittadine da parte di Seab. Dalle prime ore di questa mattina 17 marzo sta infatti girando un mezzo con una piccola cisterna piena d'acqua. Non è stato possibile utilizzare il liquido disinfettante per le disposizioni di Arpa Piemonte. Stamattina, poco prima delle 9, la pulizia stradale è iniziata da via Italia, oggi procederà per tutte le altre strade comunali comprese le frazioni e i quartieri periferici.