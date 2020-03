Insegnanti della scuola primaria di Pavignano scrivono agli alunni: “Tutto andrà bene”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ciao bambini!!!! Vi ricordate tutte le bandierine che ci hanno regalato quel giorno allo stadio? Appena torneremo a scuola le mostreremo a tutti ...addobberemo finestre, il balcone e il giardino ...proprio come fanno in questi giorni tantissimi italiani ...per ringraziare medici, infermieri e tutti coloro che lavorano quotidianamente per salvaguardare la nostra salute e per ricordarci che dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani...abbiamo costruito la storia, primeggiando per secoli in ogni campo e anche in questa occasione daremo esempio di forza , coraggio e determinazione! Tutto andrà bene! Un abbraccio dai vostri insegnanti....Angela, Antonella, Loredana, Antonella, Stefania, Rita, Calogero, Luisa, Denisa, Antonietta, Emanuela”.