Pettinengo, il sindaco: "Medicine e alimenti a domicilio solo per chi è in difficoltà"

A Pettinengo medicine e alimenti a domicilio solo per chi ha davvero necessità. A comunicarlo è il sindaco Gianfranco Bosso, che con una nota si rivolge ai cittadini spiegando: “Viste le numerosissime richieste di servizio a domicilio per medicinali e alimentari, decisamente superiori alle capacità operative delle strutture di volontariato, si specifica che questo servizio potrà essere erogato solo alle persone che stanno poco bene, che non hanno un mezzo di trasporto e per anziani oltre i 75 anni”.