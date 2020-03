Ospedale, Viviamo Candelo raccoglie i fondi per #Donosalute

Anche Viviamo Candelo sostiene il progetto #Donosalute a favore dell'associazione Amici dell'Ospedale di Biella. "Abbiamo pensato - spiegano i membri del direttivo - in questa situazione di grande emergenza sanitaria e sociale in cui ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte per combattere il coronavirus, che anche noi di Viviamo Candelo, nati per sostenere progetti di solidarietà, dobbiamo fare la nostra piccola parte. Chi vuole partecipare alla raccolta fondi con noi, può fare un versamento sul nostro Iban entro il 30 marzo".

Al termine l'associazione renderà noto quanto raccolto e provvederà a versare la somma, integrata con il contributo di Viviamo Candelo. "Come sempre - concludono - agiremo con la massima trasparenza e vi informeremo tramite i nostri canali".

Per sostenere l'associazione: IBAN IT 57 M 03268 44250 053442248960.