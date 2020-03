Emergenza coronavirus, le nuove modalità di raccolta differenziata. Bodo (Cosrab): "Tuteliamo operatori"

L'Istituto Superiore della Sanità ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto il consorzio Cosrab, il cui presidente Gabriele Bodo spiega: "In questa situazione di emergenza cerchiamo di tutelare i lavoratori del nostro consorzio e anche gli operatori di Seab, che continuano a lavorare incessantemente per garantire il servizio".

In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati: vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.