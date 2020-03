Dentisti biellesi donano mascherine e camici all’ASL DI Biella

Nei giorni scorsi l’ A.N.D.I. di Biella (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) ha fatto recapitare in ospedale alcuni dei dispositivi più utilizzati in questi giorni di emergenza per supportare i colleghi e gli operatori sanitari impegnati nella gestione dei pazienti affetti da coronavirus.

“Una iniziativa nata per far fronte alle esigenze dell’ospedale in questo momento di emergenza". Così il Dott. Mauro Rigolone, Presidente della sezione provinciale di Biella di A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), ha illustrato le ragioni che hanno condotto la ANDI BIELLA a farsi parte attiva per donare agli operatori del “Degli Infermi” mascherine chirurgiche, FFP3 (mascherine più protettive che rientrano nei dispositivi di sicurezza) e camici.

"Una raccolta partita dai nostri studi - spiega il dott. Rigolone- realizzata per poter fornire un contributo concreto e mostrare così la nostra vicinanza ai numerosi colleghi e a tutto il personale sanitario che in questi giorni difficili è impegnato a fronteggiare questa battaglia. In fondo è per noi il modo più giusto per far sentire loro la nostra vicinanza ed esprimere un grosso grazie per tutto ciò che stanno facendo. Un ulteriore ringraziamento va all'amico e collega Riccardo Riva che ci ha aperto il contatto con il direttore amministrativo dott.ssa Carla Becchi per finalizzare la donazione”.