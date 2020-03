Coronavirus, una guerra che combatte giornalmente anche Radio Bioglio sulle orme di Radio Londra

Tempo di Coronavirus, tempo di #iostoincasa. La comunicazione sociale viene azzerata, il solo modo per farlo è tramite lo smartphone, il cellulare, i social. Stiamo vivendo un periodo nel quale siamo tutti in guerra, tutti contro il Covid 19. E allora il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa si è inventato un'iniziativa per tener aggiornati e ricordare alla popolazione l'importanza di non uscire di casa se non per urgenza mediche, per lavoro o per andare a fare la spesa.

E' nata così l'informazione quotidiana (scritti, audio e video) di Radio Bioglio, una sorta di aggiornamento real time sulla quotidianità al tempo del Covid 19, che interpreta il momento attuale con terminologie da battaglia tipo, fronte, trincea, truppa, alzabandiera. Chiaramente, tutti arruolati dai 4 anni in su. Nessun limite di età. E chiunque, non solo i biogliesi, possono collegarsi e leggere le informazioni, avere il polso della situazione più volte al giorno, anche semplicemente per effettuare una donazione in aiuto dei medici e infermieri, il nostro vero "avamposto" in questa guerra al Coronavirus.

"Lo spunto arriva da Radio Londra, nata il 27 settembre del 1938, diventata famosa per la sua tempestività nelle informazioni dal fronte per mantenere alta la resistenza -racconta Ceffa. Nei nostri bollettini non diffondiamo la paura ma spieghiamo la situazione coinvolgendo la comunità. C'è la mamma che registra i racconti per i bimbi e Sandra con i suoi racconti per adulti oltre alle mie informazioni. L'idea è quella di costruire una comunità diffusa che non si incontra per strada ma sui social in maniera virtuale. La gente la vede con simpatia anche dai paesi vicini dove siamo seguiti. Insomma, proviamo a rendere umana questa guerra. Per chi fosse interessato ecco l'indirizzo social dove collegarsi: CLICCA QUI.