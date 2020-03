Coronavirus, ecco la lista delle attività di Graglia che fanno consegna a domicilio

Per limitare le uscite a causa dell'emergenza del coronavirus e nel rispetto della normativa in vigore fino al 3 aprile, l'amministrazione comunale di Graglia comunica le attività commerciali disponibile alla consegna a domicilio: Alimentari Cristian, alimentari Alipan di Mughetti, alimentari e verduriere Ratatouille, macelleria Ramella Pezza, ferramenta Zegna, ristorante La nuova Cuccagna e La Censa per la consegna dei giornali. Inoltre, è possibile richiedere la consegna di pasti a casa e di farmaci attraverso i servizi sociali, nonché la consegna di beni di stretta necessità con prenotazione al numero 015/8352465.