Calderoli in isolamento a Narzole: "Inascoltato quando chiesi la quarantena per chi rientrava dalla Cina"

C’è anche Roberto Calderoli nell’ormai affollato elenco di politici costretti a casa dall’emergenza Coronavirus."Una decina di giorni fa ha avuto un incontro con una persona che poi si è scoperta positiva – ha raccontato all’agenzia Ansa l’ex ministro e senatore della Lega –. Tre giorni fa è arrivato il risultato del suo tampone e io mi sono fermato immediatamente dov’ero".

L’esponente leghista si è quindi messo in isolamento volontario nella sua abitazione di Narzole, mentre la consorte Gianna Gancia sarebbe a Bruxelles, impegnata nei lavori dell’Europarlamento. Medico in aspettativa dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, l’esponente leghista guarda con preoccupazione alla drammatica situazione vissuta in questi giorni nella provincia lombarda, pesantemente colpita dall’epidemia e recrimina per non essere stato debitamente ascoltato quando, lo scorso 29 gennaio, presentò un’interrogazione parlamentare per chiedere la quarantena di chi rientrava in Italia dalla zona infetta della Cina.

"A Nembro e Alzano la zona rossa sarebbe servita tre settimane fa – ha dichiarato ancora all'agenzia di stampa – e la verità è che adesso la zona rossa deve essere tutta l'Italia e tutta l'Europa. O capiamo questo, o resta la strada inglese e Dio ci scampi".