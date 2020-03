Anche gli Alpini di Candelo aderiscono a #donosalute: 1000 euro per l'ospedale di Biella

Anche il gruppo Alpini di Candelo, dopo l’iniziativa della Sezione di Biella e di altre associazioni candelesi come Pro Loco e ViviamoCandelo, ha deciso di fare la sua parte donando la somma 1000 euro all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, in favore della lotta contro il Covid-19. "Con la certezza che tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile - scrivono le Penne Nere - siate responsabili e state a casa per mettere il virus alla porta".