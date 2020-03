Furia (Pd) sul “decreto marzo”: “Manovra che viene incontro alle esigenze dell’economia italiana”

“La manovra del Governo, denominata “decreto marzo”, viene incontro alle esigenze più significative e urgenti dell’economia italiana”. A dichiararlo il segretario regionale del Pd Paolo Furia.

"La cassa integrazione - sottolinea - è estesa a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, anche per aziende con un dipendente solo e vi è divieto di licenziamenti per giustificato motivo per due mesi; estensione della 104 per assistenza parenti disabili etc; bonus babysitter da 600 euro; allargamento dei congedi parentali a 12 giorni; sospensione rate mutui, anche prima casa per chi è in difficoltà, anche per partite iva, anche senza presentazione ISEE; indennità una tantum per autonomi da 600 euro; assunzione di 20.000 persone nel sistema sanitario e procedure agevolate per acquisto macchinari; adempimenti tributari rinviati; estensione fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese; attivazione Cassa Depositi e Prestiti per banche a supporto di imprese; garanzia statale per moratoria bancaria alle imprese; sostegno alla produzione di mascherine per adeguamento del volume".

"Crediamo - conclude - che queste misure possano trovare opportune integrazioni nei bilanci regionali. Rinnoviamo dunque il nostro appello a annullare le polemiche tra i livelli istituzionali e metterci al lavoro ognuno per la propria parte.