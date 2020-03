Museo Territorio Biellese, 4 appuntamenti social da non perdere

Il Museo del Territorio Biellese, nel rispetto delle direttive in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consapevole della necessità di rispettare le buone prassi, non vuole abbandonare i propri utenti e per questa ragione ha deciso di avviare una serie di azioni culturali al servizio del cittadino che lo mettano in contatto con il patrimonio museale, pur rimanendo all’interno delle mura domestiche. Lo staff del museo ha immaginato 4 iniziative social che, attraverso approfondimenti, curiosità, giochi e consigli, permetteranno di tenere viva l'attenzione sul Museo nonostante la chiusura, utilizzando l'hashtag #museichiusimuseiaperti.

- Una prima iniziativa è destinata agli adulti con la realizzazione di post dedicati alle sezioni presenti in Museo: opere d'arte e reperti esposti nelle collezioni Storico-Artistiche e Archeologiche saranno presentati agli utenti in maniera approfondita raccontandone storia, tecniche e curiosità.

- Una seconda iniziativa, dal titolo #IconsiglidiTaaset, è un gioco dedicato ai bambini, cuore pulsante del Museo: attraverso i suoi geroglifici la mummia del Museo scriverà virtualmente ai piccoli visitatori 5 consigli per sconfiggere il CoronaVirus che dovranno essere tradotti con l'utilizzo di un alfabeto gerogliflico egizio.

- La terza iniziativa, da titolo #VelisveliaAmo è pensata per valorizzare quelle opere che al momento non sono esposte nel percorso di visita, ma sono conservate nei depositi. Quindi alcuni post “sveleranno” al pubblico opere inedite accompagnate da un approfondimento che completa l'opera stessa.

- La quarta iniziativa coinvolgerà adulti e bambini attraverso la realizzazione di 3 percorsi che si svilupperanno on-line dedicati a 3 temi: le spezie, il colore e il Collezionismo. Post di approfondimento, schede didattiche e consigli di lettura si alterneranno per permettere a grandi e piccini di scoprire l'arte e la storia.

Per scoprire tutte le iniziative del Museo seguite i canali social: - Facebook - Museo del Territorio Biellese - Instagram – museobiella - Twitter - MuseoBiella