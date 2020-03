Dal Nord Ovest - Fuori strada un camion che trasporta fitofarmaci

E' finito fuori strada e, dopo aver abbattuto alcuni pali della Telecom, ha finito la corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.

Incidente, intorno alle 9 di lunedì sulla SP2 poco fuori dall’abitato di Lamporo. Per cause in fase di accertamento da parte dell’autorità competente un autocarro Renault che trasportava fitofarmaci è uscito di strada e dopo aver abbattuto alcuni pali Telecom. Il mezzo è adagiato su un fianco e per rimuoverlo e metterlo in sicurezza è necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono al lavoro una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris e i carabinieri di Crescentino. La viabilità al momento procede a senso unico alternato.