Donazione del Comitato per Festa patronale di Gaglianico a favore di Asl Biella e Amici dell’Ospedale

La solidarietà non conosce fine. Ieri, il Comitato per la Festa patronale di San Pietro, a Gaglianico, ha risposto attivamente alla richiesta di questi giorni di Asl Biella e Associazione Amici dell’Ospedale per l’acquisto di mascherine e dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari di tutto il territorio. Per l’occasione, sono stati donati mille euro.