Parcheggi zone blu, sosta gratuita fino al 25 marzo in tutta Biella. Corradino: “Misura utile per cittadini”

A partire da domani (17 marzo), il pagamento della sosta nelle zone blu della Città di Biella è sospeso. E’ quanto è stato concordato stamane tra il sindaco Claudio Corradino e i gestori della Bi Park. Lo stop al pagamento di tutte le zone blu della città è definito fino al 25 marzo compreso, con possibili proroghe in base all’evoluzione dell’emergenza Covid-19.

“Si è deciso di avviare questa misura per creare meno disagio possibile ai cittadini che per necessità potrebbero avere bisogno di parcheggi nelle vicinanze delle loro abitazioni - spiega il primo cittadino di Biella - E’ una delle tante iniziative che la Città di Biella sta mettendo in azione, come si ricorda il prezioso intervento dei volontari della Protezione civile per la consegna dei pasti a domicilio e la possibilità offerta dal Polo Bibliotecario Biellese di offrire per questo periodo libri e quotidiani on-line gratis per tutti gli utenti”.