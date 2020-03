Cortese (Forza Nuova Piemonte): “Regione metta a disposizione degli ospedali il farmaco Tocilizumab”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Tocilizumab è un medicinale che cura la polmonite interstiziale provocata dal COVID-19, un farmaco ovunque testato che ha fatto miracoli contro il Coronavirus. Un farmaco sperimentato primo tra tutti da un medico italiano, sponsorizzato da Forza Nuova, promosso da una petizione promossa da Italia agli italiani e da tanti uomini liberi che vanno dall'avvocato Carlo Taormina al medico Carmela Rescigno, ma ignorato dal Ministero della Sanità e dal Governo, boicottato dalla mafia delle multinazionali farmaceutiche che vuole l'Italia in ginocchio, affamata, piena di disoccupati, senza casa e a catena della Nato e della Troika.

Ho inviato una PEC al Governatore Cirio ed all'Assessore Icardi per chiedere ufficialmente la fornitura di Tocilizumab negli ospedali della regione. Il farmaco sperimentato dal Prof. Ascierto ha dato già ottimi risultati ed è inspiegabile come ad oggi non venga messa a disposizione in tutti gli ospedali del paese”.