andràtuttobene, il messaggio di Nicol da Candelo

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

Ecco il messaggio di Nicol di Candelo: "Per noi piccini, per tutti i nonni, e per tutti quanti voi #restateacasa (se vi è possibile), così torneremo tutti insieme a prenderci per mano, ad abbracciarci e a darci tanti bacini".