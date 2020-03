Vescovo Farinella scrive ai biellesi: “Tempo di prossimità e fiducia. Chiesa presente in mezzo ai suoi figli”

Oggi sarà per le comunità parrocchiali delle Diocesi della nostra Regione pastorale (Piemonte e Valle d’Aosta) la prima domenica senza la celebrazione della Santa Messa con la presenza dei fedeli; una misura, come ripetutamente spiegato, presa in accordo con le disposizioni varate dal Governo e rettificata dai Vescovi nella direzione di salvaguardare la salute dei cittadini ponendo con il divieto di assembramento un rimedio alla diffusione del coronavirus. In tante altre chiese locali delle vicine Regioni sarà la terza volta della mancanza della celebrazione eucaristica con il Popolo.

In tutte le Diocesi le chiese resteranno aperte e i sacerdoti celebreranno, senza popolo, la santa messa domenicale. In questa circostanza i fedeli sono dispensati dal precetto festivo ma invitati a seguire la santa messa attraverso la televisione e i canali web. Non mancano anche indicazioni e sussidi per vivere la preghiera personale e in famiglia, contribuendo così a mantenere unita nel Signore tutta la comunità. La Chiesa, in questo tempo di emergenza e di crisi, condivide le preoccupazioni e le sofferenze di tutto il nostro Paese. Per esperienza diretta e per quanto ogni giorno seguiamo attraverso i mass media stiamo toccando con mano la gravità dell’ora presente sia sul piano sanitario – con ospedali sovraffollati, medici e operatori sanitari esposti in prima linea e coraggiosamente presenti vicino ai malati– sia su quello economico, con conseguenze enormi per le famiglie e l’intero ciclo produttivo e commerciale delle imprese, già in difficoltà in molti settori, fino al limite della sussistenza per tante persone, imprenditori e lavoratori.

Il dovere della nostra preghiera per coloro che hanno responsabilità di governo ci impone di chiedere al Signore che sia illuminati nelle scelte per sostenere i più deboli e i poveri e trovare le soluzioni per far ripartire l’economia e il lavoro. In questa situazione anche la nostra Chiesa diocesana si assume le proprie responsabilità ed esprime la sua prossimità con la scelta di tenere le chiese aperte, dove i fedeli possono entrare per la preghiera personale e i nostri sacerdoti, nel rispetto delle norme di tutela della salute, sono a disposizione in alcuni orari per l’ascolto e la celebrazione del sacramento della Penitenza. I funerali sono celebrati al cimitero, in forma privata, ma con la benedizione del ministro di Dio.

Chi si rivolge a loro può chiedere anche di essere visitato a casa per ricevere il conforto dei sacramenti, specialmente la comunione eucaristica e l’unzione degli infermi. Questa prossimità della nostra Chiesa diocesana si esprime anche attraverso la preghiera personale e famigliare. Gli uffici pastorali diocesani e vari aggregazioni ecclesiali si sono messi subito al lavoro, con l’aiuto anche degli organismi della Conferenza Episcopale Italiana, per promuovere nelle case la recita del rosario o altre forme di preghiera, riscoprendo come la famiglia sia la prima comunità domestica. Nel rapporto tra genitori e figli, tra i nonni e i nipoti si trasmette il dono della fede. La famiglia diventa torna ad essere il luogo principale dove vivere la vita cristiana.

Quanto messo in atto attraverso televisione, radio, piattaforme digitali ogni giorno permette ai fedeli di seguire la santa messa da casa; e se non potranno mai sostituire la ricchezza dell’incontro personale tuttavia rivelano potenzialità straordinarie nel sostenere la fede del Popolo di Dio. Cito alcuni esempi: l’apprezzato servizio fatto dal Santuario di Oropa attraverso le trasmissioni via web, le radio parrocchiali o anche alcune comunità parrocchiali che si stanno attrezzando con gli strumenti digitali. In questa ottica anche i giornali hanno un compito importante sia per comunicare notizie che per tenere unita e viva tutta la comunità. La nostra Chiesa è presente, in questo frangente di emergenza, attraverso l’accoglienza e la carità che, come la preghiera, sono irrinunciabili per un cristiano. Personalmente sono ammirato dai tanti volontari della Caritas, dei gruppi vincenziani, che sia a livello diocesano che parrocchiale, continuano ad adoperarsi per sollevare e aiutare le persone più deboli. In accordo con le autorità, in virtù della specifica ed essenziale funzione che esse rivestono per la società, rimane aperto il centro ascolto della Caritas, la mensa del Pane quotidiano che distribuisce ogni giorno i pacchi alimentari, l’emporio gestito dall’Associazione la Rete.

Sono stati in alcune strutture con il coordinamento della Caritas, diretta dal dottor Stefano Zucchi, anche le persone senza fissa dimora, provate maggiormente dalla crisi e dall’emergenza freddo. Sono un grande segno di speranza molti giovani che si sono messi a disposizione come volontari, attraverso mansioni nelle quali non è richiesta una specifica competenza medica, per prestare aiuto come portare la spesa alle persone sole o in difficoltà. In tanti casi la vicinanza è espressa anche solo con una telefonata per parlare incoraggiare le persone che non possono uscire e non farle sentire abbandonate. Tutto è svolto nella massima gratuità. È con questo sguardo di fiducia, speranza e carità che intendiamo affrontare questa stagione. Ne è parte anche la condivisione delle limitazioni a cui ogni cittadino è sottoposto.

A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Desidero infine ringraziare e dire che la Chiesa è vicina a tutti, a chi impegnato sul campo come i medici e le forze dell’ordine, e a chi è più nelle difficoltà; ai malati e agli anziani. Non manca il ricordo per i nostri nonni che sono nelle case di riposo. E per i fratelli reclusi in carcere, che affrontano questa situazione con serietà. Voglio anche esprimere gratitudine ai sacerdoti che celebrano quotidianamente per il Popolo, vivono l’adorazione eucaristica con un maggior supplemento di tempo e di preghiera. Nel rispetto delle norme sanitarie, come dicevamo, si fanno prossimi ai fratelli e alle sorelle, specialmente i più bisognosi. Non dimentichiamo i nostri monasteri e le comunità religiose, la casa dei sacerdoti anziani, le case famiglie e tante altre realtà che offrono un’orazione continua per tutti. Con questo spirito, affrontando con le armi della fiducia e della speranza, camminiamo verso la Pasqua.