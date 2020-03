iorimangoacasa, a Cavaglià spesa a domicilio

Il Comune di Cavaglià, in collaborazione con il Gruppo di Volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa del paese, ha attivato un servizio di spesa a domicilio per alimentari, farmaci e beni di prima necessità in favore di anziani, disabili, malati cronici, e tutte le persone che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno difficoltà a fare la spesa.

Il servizio funziona dalle 10 alle 12, e dalle 14 alle 16, contattando il numero 3533047933, con la consegna della spesa nel pomeriggio oppure la mattina seguente.

In merito ai farmaci, i beneficiari del servizio devono avere a disposizione la ricetta medica, mente chi già si avvale del servizio di assistenza domiciliare potrà continuare a contattare il numero 0158352450.