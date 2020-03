Covid-19: uniti come una squadra, fai sventolare la nostra bandiera!

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lo sappiamo tutti, lo stiamo toccando con mano, ma la nostra nazione è in ginocchio per questo maledetto Coronavirus. Il nostro super team di medici, infermieri e OSS sta facendo di tutto per sconfiggerlo e salvare più vite possibili e noi, popolazione italiana, ci stiamo privando delle nostre libertà, amicizie, hobby e lavoro per “stoppare” questa pandemia, che ora è a livello mondiale. Alcuni Stati d’Europa ridono sopra a questa problematica molto seria, forse un giorno ci copieranno (speriamo di no per vari motivi), ma ora l’Italia sta combattendo (quasi) da sola per “guarire la sua Terra”.

Solo uniti, come una squadra di un qualsiasi sport, possiamo farcela; fare in modo che tutto vada bene, stringere i denti per qualche settimana per uscirne vittoriosi e festeggiare questa “liberazione”. Riabbracciare i nostri cari, amici, parenti, vicini, far festa, cantare, ballare, giocare, nuotare, viaggiare... Insomma, ritornare alla normalità. E proprio come una vera squadra, Iam Calcio è qui per lanciare una iniziativa: tutti noi italiani, dal nord al sud, da est ad ovest, esponiamo la NOSTRA bandiera Tricolore sul balcone, sulla porta, sulla finestra... dove possiamo, in segno di unione e di forza, uniti come una VERA nazione che quando è in emergenza ed in ginocchio è capace di rialzarsi ed essere esempio vero per tutto il Mondo.

In fondo noi italiani siamo “particolari”, ma tutte le battaglie le vinciamo. Coraggio Italia, coraggio italiani! #Andràtuttobene Pubblica la tua foto, taggandoci su Facebook e/o Instagram, così abbiamo la possibilità di fare un album fotografico!".