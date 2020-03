Coronavirus, rinviato a settembre il Festival di Fuoriluogo

A causa dell'emergenza in corso e per le misure prese in merito al contenimento del contagio, l’associazione Fuoriluogo ha deciso di spostare l’edizione del Festival 2020 (previsto dall’8 al 16 maggio) a settembre, nel periodo che va da sabato 19 a sabato 26.

L’edizione di settembre prevede una rassegna di circa 25 eventi. Lo stesso Fuoriluogo Young (prima edizione) rivolto a ragazzi e giovani, che vede coinvolte parecchie Biblioteche del territorio e alcune scuole, verrà spostato nel periodo settembre/novembre.

E’ prevista una coda di Fuoriluogo a inizio novembre con alcuni singoli appuntamenti di rilievo, tra cui Carlo Cottarelli (ormai ospite fisso della rassegna) il 9 novembre.

Al momento rimane confermata la data di giovedì 18 giugno ore 21.15 per la serata/incontro al Teatro Sociale con i cinque finalisti del Premio Strega 2020. Il 9 giugno, infine, verranno designati i 5 finalisti in attesa di poterli ospitare a Biella.