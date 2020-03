Coronavirus e lavoro, firmato protocollo sicurezza. Piacenza: "Segnale importante"

"La firma del protocollo rappresenta un segnale importante e tangibile della grande collaborazione fra tutte le parti sociali che, in questo momento di emergenza, guardano alla sicurezza dei lavoratori e alla continuità delle imprese". A parlare è il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Carlo Piacenza, che interviene in merito alla sottoscrizione del protocollo di regolazione delle misure per il contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

"Nel rispetto di tutte le misure necessarie al contenimento del contagio - dichiara Piacenza - e grazie al grande senso di responsabilità sia da parte degli imprenditori che di tutti coloro che operano in azienda, è possibile continuare a mantenere vive le filiere produttive al servizio della collettività e di immaginare una ripresa più veloce quando l'emergenza sarà rientrata, preservando così il tessuto manifatturiero locale e il benessere della nostra comunità".