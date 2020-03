Consorzio IRIS, stop ai gruppi di auto mutuo aiuto del Centro per le Famiglie

Presso la sede del Consorzio Iris, è attiva La Casa della Comunità, che ospita il centro per le famiglie Il Patio, la casa del Mutuo Aiuto, il centro di mediazione familiare Ge.co, lo SPAF rivolto agli adolescenti nonché numerosi altri servizi. E' un progetto sovracomunale realizzato presso la sede dell'Iris nel comprensorio di via della Repubblica angolo via Caraccio 2.

Ruolo importante ha il Centro per le Famiglie Il Patio con Io spazio dell'Auto Mutuo Aiuto, auto-gestito da gruppi di persone che, grazie ad un volontario facilitatore, possono discutere e sostenersi vicendevolmente. "L'Auto Mutuo Aiuto-afferma il presidente Iris Mariella Biollino - è una pratica nata nei paesi anglosassoni e diffusa in tutto il mondo. Molti studi scientifici hanno dimostrato l'effetto positivo di questa attività sul benessere delle persone e addirittura della loro condizione di salute.

Ogni gruppo ruota intorno ad un tema o ad una problematica comune alle persone che lo frequentano. I partecipanti si prestano reciproco ascolto e cercano insieme nuove soluzioni ai problemi. Sono attivi, attualmente 12 gruppi con una partecipazione media di 7 persone circa, che s' incontrano più volte a settimana.

Le tematiche affrontate sono diverse: essere genitori, avere un problema di salute, sperimentare una condizione di solitudine, attraversare particolari fasi del ciclo di vita di donne e uomini, ecc.

Si possono ricevere informazioni presso il Centro per le Famiglie Il Patio (tel. 0158352462).

A causa delle misure nazionali e regionali di contenimento dell'epidemia da COVID19 i gruppi sono stati momentaneamente sospesi, riprenderanno appena l'emergenza sarà terminata.