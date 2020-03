Dal Nord Ovest - Incendio di una canna fumaria, arrivano i Vigili del Fuoco

Incendio di un camino a Caresanablot. Intorno alle 15,40 di oggi, 15 marzo, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli sono intervenute in via Vercelli per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la struttura, evitando così che le fiamme si espandessero ulteriormente.