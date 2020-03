Dal Nord Ovest - Denunciati per non aver rispettato il decreto: erano in giro a bere birra

C'è ancora chi non vuol capire. Malgrado i decreti, gli inviti a restare a casa e gli appelli fatti alla popolazione a non andare in giro, ci sono persone che non hanno inteso la gravità dell'emergenza coronavirus.

I carabinieri di Moncalieri hanno denunciato l'altra sera due ragazzi di 17 e 16 anni che scorrazzavano davanti alle scuole di via Ponchielli a bere birra e alcolici. Le forze dell'ordine avevano provato a convincerli con le buone, ma l'atteggiamento sfrontato degli adolescenti ha solo fatto peggiorare le cose: a uno dei due giovani è stata è stata contestata anche l'ubriachezza.

I militari stanno effettuando controlli su tutto il territorio della zona sud di Torino e situazioni sgradevoli erano stati segnalati anche a Nichelino e Carmagnola negli scorsi giorni.