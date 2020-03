Sandigliano, accusa un malore nella sua abitazione: Uomo deceduto

Aggiornamento delle 17,30:

L'uomo è deceduto. Al momento non sono note le cause, ma pare si tratti di una morte naturale.

Il fatto

Delicato intervento per i Vigili del Fuoco a Sandigliano. Poco fa, gli uomini del 115 hanno soccorso un uomo nella sua abitazione: lo stesso, che soffrirebbe di problemi di salute, avrebbe accusato un malore. Con loro sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. Per motivi di sicurezza, i Vigili del Fuoco sono entrati in casa muniti di tute usa e getta e guanti, sottoponendosi alla continua disinfezione tramite prodotti specifici.