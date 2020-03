Lingua sarda e piemontese a Biella nella poesia contemporanea “Remediu/Rimedio/Armedi”

Martedì 31 marzo, ore 21, laboratorio linguistico a Biella e a La Plata in collegamento transoceanico con l’Argentina - Uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese – traduzione nella versione d’ij Brandé a cura di Sergi Girardin - coordina Biagio Picciau.

In questo momento epocale, i versi rimarcano tutte le raccomandazioni che il governo ha emanato. Vista la pandemia in atto, sono semplici consigli, sopratutto per chi non si attiene alle regole. Da una parte, le ali per riprendere le attività, dall'altra la palude aldilà del virus, ricordando chi lotta contro il cancro e si aggrappa a tutto privandosi della libertà.

Remèdiu:

Istade in domo cantu podides

S'unica arma pro su virus corona

Est a bistare in divanu o in poltrona

No est diffizile si lu cumprendides.



Finzas s'anima s'est mala passat bona

Si bene tóttu custu lu faghides,

Luego est beranu e isparghides

Cuddas alas chi sunt in sa pessóna.



Chie est de bonu sensu e in salude,

Pensade a chie tenet su tumore

Chi sa alas li sunt ruttas in paùle



E lottant pro sa vida cun onore

Che soldados in sa mezzus gioventude,

Bos siat de esempiu e de timore!



Tore Spanu /12/03/2020



Rimedio:



State a casa quanto potete

L'unica arma contro il coronavirus

È stare sul divano o in poltrona

Se lo capite... non è difficile.

Anche l'anima se è cattiva passa per buona

Se fate bene tutto questo

Presto è primavera e apriranno

le ali che appartengono alle persone.



Chi è di buon senso e in salute,

Pensate a chi ha un tumore

le cui ali son cadute nella palude,



E lottano per la vita con onore

Come soldati nella migliore gioventù,

Vi sia di esempio e di timore!

Armedi

Stev-ne antëcà pì ch’i peudes,

La sola arma contr’al coronavirus

A l’é stess-ne an sël sofà o ant ël foteuj,

S’i lo capisse ... a l’é pa complicà.

Ëdcò l’ànima s’a l’é grama a passa për bon-a

S’i féves bin tut sòn-sì

Tòst a l’é la prima e as deurbran

J’ale ch’a aparten-o a le person-e.

Chi ch’a l’ha ’d cognission e a l’é an piòta,

Pënsé a chi ch’a l’ha ’n tumor

dont j’ale a son drocà ant ën baciass,

E as bato për la vita con onor,

Cmè ’d soldà ant la gioventura più bèla,

Ch’a-v sia d’esempi e ’d timor!