Ponderano: Emergenza coronavirus, la minoranza scrive al sindaco Locca

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata dal capogruppo di Ponderano Merita, Marco Romano, indirizzata al sindaco Roberto Locca.

"Gentile Sig. Sindaco

sono momenti di grande difficoltà e paura per i nostri cittadini e per la Nazione tutta e le misure adottate dal Governo stanno richiedendo grandi sforzi a famiglie e imprese. Stiamo vivendo una vera guerra e, Sig. Sindaco, bisogna combattere! L’unità di un Popolo sarà la chiave di una vittoria che speriamo giunga al più presto e siamo tutti chiamati “a fare la nostra parte”.

E’ con questo spirito che Le chiediamo a gran voce di coinvolgere il Consiglio Comunale (e la tecnologia ci rende facile la comunicazione a quella distanza che è prescritta) affinché si possa dare una pronta risposta alle richieste dei ponderanesi. Richieste che spesso raccontano di paura e solitudine ma anche di voglia di reagire con misure programmate.

Secondo il Testo Unico degli Enti Locali il Sindaco è autorità sanitaria a livello locale ed è un Suo preciso dovere agire. Molti primi cittadini in tutto il Biellese si sono attivati e si stanno attivando. Siamo quindi a richiedere una comunicazione trasparente delle azioni messe in campo e a suggerire di: programmare con tempestività una sanificazione di strade e aree pubbliche; svolgere una rapida ricognizione nell’ambito delle associazioni di volontariato delle azioni intraprese; coordinare i volontari con Protezione Civile e Consorzio Socio Assistenziale affinché siano adottate o sostenute iniziative per la consegna di generi alimentari e farmaci a persone anziane o con disabilità; provvedere all’acquisto di idonee mascherine e guanti da fornire a dipendenti e cittadini che ne abbiano necessità; valutare interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Nella speranza di un immediato riscontro, porgiamo distinti saluti".