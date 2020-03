Coronavirus, il Consorzio Iris a fianco dei Sindaci

Mercoledì 11 marzo si è attivata una Cabina di Regia tra Consorzio I.R.I.S., CISSABO, necessari di assistenza domiciliare leggera (consegna spesa, consegna pasti, ecc.) a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà su tutto il territorio del consorzio.

E' stata inviata anche una nota scritta ai Sindaci e Assessori politiche sociali dei Comuni del Consorzio con tutti i numeri utili per ogni sede territoriale e per i raccordi con le Protezioni civili di competenza (Biella, Mongrando, Cavaglia', Muzzano,..).

ln tutte sedi territoriali, il raccordo Sindaci/Consorzio ha già permesso l'avvio di azioni concrete (es spesa, consegna pasti, farmaci.....) a favore della popolazione, attraverso le varie sedi territoriali.

Continuano intanto le attività del Consorzio per situazioni non differibili: servizio di assistenza domiciliare, educativa territoriale individualizzata e servizio sociale in modalità telefonica.

Anche gli amministratori del Consorzio IRIS sono in prima linea: Presidente CDA dott.ssa Mariella Biollino cell.3398766044 e Vice presidente CDA Avv. Marco Romano cell.3398766034

SEGRETARIATO SOCIALE E DOMICILIARITA' LEGGERA NELLA FASE Dl EMERGENZA RELATIVA AL COVID-19

Ecco i numeri telefonici di segretariato sociale e di assistenza domiciliare leggera attivo dal 13/03/2020, per segnalare necessità di spesa, consegna farmaci, consegna pasti, colloqui telefonici di sostegno (con preghiera di diffusione)

Sportello Unico Socio Sanitario 335.7926603 attivo dal lunedì al venerdì 9-13 (per tutto il territorio del Consorzio)

NUMERO VERDE 800545455 (lun mart merc giov ven ore 9.00-11.00; martedì, mercoledì, ven h. 16.00 -18.00) sportellounico@consorzioiris.net

Protezione Civile Biella 015.8554511 dalle 8 alle 20 7 giorni su 7 fino al 3 aprile

Protezione Civile Cavaglià 353.3047933 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì

Protezione Civile Muzzano 347.4586335 dalle 9 alle 17 7 giorni su 7 fino al 3 aprile

Servizi Sociali Territoriali: attivi dal lunedì al venerdì h. 9-17

Andorno Micca (Comuni di: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Ronco B.se, Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia) tel. 0158352484

Candelo tel. 0158352478

Cavaqlià (Comuni di: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Zimone) tel. 0158352450

Gaglianico (Comuni di: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano e Sandigliano) tel. 0158352413

Valle Elvo (Comuni di: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Mongrando, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore Pollone, Sala B.se, Sordevolo, Torrazzo, Zubiena) tel. 0158352465

Verrone (Comuni di: Benna, Massazza, Verrone, Villanova Biellese) tel. 0158352430

Città di Biella tel. 015 8545511 attivo 7 giorni 7 dalle 8 alle 20