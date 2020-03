Camera di Commercio, servizi disponibili on line e contigentati nelle sedi

Dato l’evolversi della situazione relativa alla diffusione nel Paese del virus Covid-19 e le prescrizioni adottate dal Governo in questi giorni sul contenimento della libera circolazione delle persone, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli si trova a dover adottare alcune misure volte a regolare fino al 3 aprile prossimo l’afflusso negli uffici dell’Ente.

Fino al 3 aprile 2020, pertanto, gli sportelli della CCIAA saranno, come di consueto, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, a parte l’ufficio camerale di Borgosesia che potrà restare chiuso in alcuni giorni (per avere informazioni circa l’apertura si consiglia di contattare la sede di Vercelli), ma sarà ammesso l'ingresso di una sola persona alla volta, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i presenti e tra questi e l'operatore.