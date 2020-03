Coronavirus, Barazzotto e il ‘paradosso della vacanza’: “Quando torneremo a parlarci avremo sensibilità diversa”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il “paradosso della vacanza” è il fenomeno per cui il tempo ricco di momenti eccitanti sembra molto lungo quando lo si ricorda, ma molto breve quando lo si vive. Per la scienza il tempo non trascorre, però il nostro cervello lo misura, sbagliandosi a volte, disorientato dalle emozioni. Le stesse emozioni che in questi giorni anomali ci fanno percepire il tempo dilatato e, di conseguenza, lo spazio ingigantito. Quando la pressione dei divieti per noi si allenterà, la stessa crisi attanaglierà altri Stati e dovremo adattarci all’idea che per un certo tempo, non sappiamo quanto lungo, viaggiare sarà complesso. Sarà l’occasione per lasciare alle spalle quell’atavico provincialismo che ci porta a spasso per il mondo per poi conoscere poco o nulla di casa nostra.

Qualche esempio. Al Museo del Territorio potremo riscoprire gli allestimenti che spaziano dai fossili marini quando una parte del biellese era sommersa sino alla necropoli romana di Cerrione, per arrivare alla storia dell’arte contemporanea. Per conoscere le abitazioni medievali, basterà soffermarsi sulla “Casa su travi in legno” del Piazzo, la più antica di Biella e risalente al XIV sec., che in origine aveva una copertura in paglia e, scendendo per la Costa del Vernato, incontrare la “Casa della Sindone” del XV secolo con il suo affresco del XVII sec. Potremo fare una passeggiata tra le mura del ricetto di Magnano, risalente al 1200, edificato su una collina, e visitare la chiesa romanica di San Secondo, non lontana dalla comunità monastica di Bose oppure percorrere il borgo antico di Masserano e conoscere la storia dei Fieschi e del principato.

Passeggiando lungo il Cervo, nei pressi del Lanificio Pria, vedendo il ponte dei pinguini blu, ci ricorderemo che il biellese ha influito sull’arte contemporanea, con un movimento artistico, quello della “Cracking Art”, noto e apprezzato in tutto il mondo. Quando torneremo a parlarci e a non temerci più, avremo una sensibilità diversa e scopriremo quanto sono vere le parole di Proust. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. E ricominceremo da quello che ci circonda”.