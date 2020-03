"Tucc Un", dagli Alpini biellesi 5mila euro per gli Amici dell'ospedale

Il Tucc Un non è soltanto un motto per gli Alpini. Così, infatti, anche le Penne Nere della sezione di Biella hanno aderito a #donosalute, la raccolta fondi a sostegno dei reparti dell’Ospedale di Ponderano che in prima linea stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus (rianimazione, semintensiva, pronto soccorso). L’iniziativa di condivisione delle finalità dell’associazione onlus “Amici dell’ospedale di Biella” è stata adottata dal Consiglio di Presidenza, con un contributo di 5mila euro e con un caldo invito a partecipare, data l’eccezionalità del momento.

Modalità del versamento



Associazione Amici Ospedale Di Biella

https://www.amiciospedalebiella.org/

Causale “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome e codice fiscale del donante

Contatti: +39 3285304784 +39 3332303355

Bonifico Bancario . È possibile effettuare donazioni con un bonifico bancario.

– Biverbanca

IBAN: IT87 Q060 9022 3000 0000 1000 314

– Banca Sella

IBAN: IT56 F032 6844 4300 5211 7928 350

Assegno Bancario . Intestato a Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.