Santuario di Oropa potenzia servizio di live streaming per la messa su web

Si chiamano “Messe senza popolo” le celebrazioni che l’emergenza sanitaria ha reso obbligate in tutte le chiese italiane. Ma al Santuario di Oropa le Messe possono ora essere seguite più facilmente dal popolo del web. Un popolo di fedeli che si sta sempre più allargando anche a persone con poca dimestichezza con internet, schermi e tastiere, un popolo che quindi necessita dell’equivalente virtuale dello spazio nelle navate: connessioni stabili e qualità audio e video.

“Ci siamo attrezzati in tempi rapidi potenziando il servizio di streaming - dicono a Oropa - e da oggi si può assistere alle due Sante Messe quotidiane attraverso il canale Youtube del Santuario, accessibile facilmente dal link “Oropa live - funzioni in diretta” sulla home del nostro sito”. Una finestra pop-up propone il link già al primo accesso alla home di Oropa. Negli orari in cui la Basilica è silenziosa (ma comunque aperta alla preghiera personale e rispettosa delle disposizioni di sicurezza sanitaria) viene presentata un’immagine fissa e senza audio.

Ma non è tutto. Infatti il servizio stampa e comunicazione di Oropa, in collaborazione con lo staff tecnico del Santuario, ha anche allestito una postazione nei pressi dell’altare della Basilica Antica. Da lì, e solo durante le Sante Messe, viene trasmessa una diretta Facebook delle celebrazioni, visibile sulla pagina Santuario di Oropa – Official. Da quando Oropa ha iniziato a proporre di assistere in streaming alle “Messe senza popolo” il numero di contatti è in costante crescita e a quelli biellesi se ne stanno aggiungendo moltissimi da tutto il Nord Italia e in particolare dalla Lombardia.