Furti e auto imbrattate con spray: due giovani denunciati anche per violazione norme coronavirus

Dopo l’ennesimo episodio di danneggiamento di auto in sosta nel comune di Valdilana, accaduti dal 10 al 12 marzo – che hanno visto anche in qualche caso piccoli furti all’interno dell’abitacolo o le vetture imbrattate di vernice per dispetto - i Carabinieri della stazione di Trivero hanno effettuato mirati servizi che si sono conclusi con l’individuazione dei due responsabili: si tratta di due giovani poco più che ventenni, incensurati della zona, ai quali è stata altresì sequestrata la refurtiva e le bombolette spray utilizzate per imbrattare i veicoli.

Oltre alla denuncia per i furti e danneggiamenti, sono stati denunciati per aver violato le disposizioni in tema di covid-19, non avendo giustificato motivo per uscire da casa.