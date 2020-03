Coronavirus, Vazzoler: “Uscite di casa solo per gravi e comprovati motivi”

Restate a casa. Lo ribadisce ancora una volta il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler:” Spetta a ciascuno di noi contribuire al contenimento del contagio da Covid 19: restare a casa non è una scelta, ma un preciso obbligo imposto dalle norme per salvaguardare la salute di tutti. Ci si può spostare solo per gravi e comprovati motivi di lavoro, di salute o per la spesa dei generi di prima necessità. Le forze dell'ordine sono attive per i controlli. Ciascuno faccia la sua parte”.

Clicca qui per leggere il vademecum aggiornato.