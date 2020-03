Coronavirus, una lettrice: "Lodare qualcuno, ora, non è mai un errore"

Una semplice lettera di una nostra lettrice meritevole in questo periodo di emergenza coronavirus. Un "grazie" a tutti coloro che operano in prima linea, una speranza che quanto prima si possa tornare alla vita normale, alle nostre abitudini. Ve la proponiamo.

"In questi giorni difficili per tutti, dove molti hanno la fortuna di permettercelo di stare a casa, molti altri per superficialità ignorano questa disposizione, mi va spontaneamente il pensiero a chi deve fare i conti con questo brutto coronavirus in primo piano. Le mie parole possono fare ben poco, ma preferisco esprimerlo , perché lodare qualcuno soprattutto in questo momento non è mai un errore. Ringrazio tutti medici, infermieri, chi si occupa di provvedere alle prime necessità, chi come il presidente Alberto Cirio, nonostante positivo, da coraggio e non ha smesso per un attimo il suo compito. Grazie Grazie Grazie parole dal cuore di una donna, mamma, moglie, sorella. Grazie".