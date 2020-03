Coronavirus, sul campanile di Curanuova 40 disegni di speranza degli alunni della scuola materna

Mongrando non si abbandona alla malinconia di questi giorni segnati dal coronavirus e si attiva con iniziative sempre più positive. Nella mattinata odierna, don Stefano Vaudano ha ricevuto per posta oltre 40 disegni disegni realizzati in questi giorni dagli alunni della scuola materna di Curanuova. Le opere sono state appese in cima al campanile della frazione.

Messaggi e segni tangibili di speranza da parte di una comunità più viva che mai. Orgogliosa l’assessore all’Istruzione Luisa Nasso: “Sono stati tutti bravi. Il tema era ‘Tutto andrà bene’ e quasi 40 bambini hanno inviato il proprio disegno colorato al nostro parroco affinché venisse esposto sul campanile”.