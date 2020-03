Coronavirus, i sindacati chiedono la sospensione Rette dei Servizi a Domanda Individuale

Le organizzazioni sindacali, in considerazione del perdurare della chiusure di tutti i Servizi a Domanda Individuale (Asili Nido, Servizi Mensa, Trasporto Alunni, Pre-Post Scuola ecc…) della Provincia di Biella in ottemperanza delle disposizioni dei recenti DPCM, chiedono di voler adottare, qualora non lo aveste già fatto, Atti Deliberativi volti alla sospensione delle Rette dei predetti Servizi dalla data di sospensione del servizio fino alla loro completa riattivazione".