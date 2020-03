Coronavirus, gli amministratori della Fondazione Crb offrono contributo per acquisto apparecchiature mediche

"Gli Amministratori della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella comunicano che, a fronte dell'emergenza coronavirus, hanno deciso di offrire un contributo diretto all'acquisto di apparecchiature mediche d'emergenza per l'Ospedale di Biella.Con l'occasione ringraziano tutto il personale dell'Ospedale e gli operatori che in questa emergenza si stanno adoperando al di là delle proprie forze e a rischio personale per il bene comune".