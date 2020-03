Coronavirus, firmato il protocollo per le aziende. Conte: “L’Italia non si ferma” rimane però la paura tra i lavoratori

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno paura: si iniziano a registrare nelle aziende lavoratori contagiati.“Se vogliamo limitare il contagio le persone devono lavorare in sicurezza”.

Così i sindacati di categoria del settore tessile, chimico, energetico chiedono a tutte le aziende misure di tutela da intensificare, Se necessario, oltre al DPI, vi è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori: il controllo è infatti una delle misure di tutela previste dal D. Lgs. 81/08. Dopo un confronto continuato di 24 ore si è raggiunta, stamattina alle 7,30, l'intesa tra sindacati, imprese e Governo: è stato firmato il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

“Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L'Italia non si ferma" twitta Giuseppe Conte. “È prevalso il buon senso - ha detto Barbagallo della UIL - e abbiamo fatto valere il principio della priorità della sicurezza sul profitto, valorizzando il ruolo delle Rsu e degli Rls e Rlst. L’attuale gravissima emergenza sanitaria deve essere gestita tutti insieme: con l’intesa, fortemente voluta dalla Uil, possiamo ora offrire ai lavoratori e al Paese uno strumento, giusto ed efficace, di tutela e salvaguardia della salute anche nei luoghi di lavoro. Dobbiamo vincere questa battaglia contro il virus, dobbiamo evitare di sprofondare in una recessione che impoverirebbe tutti, a cominciare dalle classi più deboli, come i pensionati, che devono essere tutelate anche dai rischi di truffe e speculazioni”.

“Nella capacità di realizzare tale equilibrio - ha proseguito il leader della Uil - c’è la chiave per rialzarsi e ripartire: noi ci crediamo e siamo pronti a fare la nostra parte”. Dall’ingresso nei luoghi di lavoro ai processi di sanificazione; dai dispositivi di protezione individuale alla gestione degli spazi comuni, dall’organizzazione aziendale agli orari di lavoro, dalla gestione di una persona sintomatica in azienda alla sorveglianza sanitaria, sono questi alcuni capitoli del documento concordato che prevede una serie di misure per garantire a tutti i lavoratori di svolgere la loro attività in una condizione di sicurezza e di protezione rafforzata, rispetto ai rischi rappresentati dall’epidemia di Coronavirus.

"Si tratta di un insieme di regole che determinano un’omogeneità di trattamento in tutte le realtà produttive e che - ha concluso Barbagallo - ribadiscono, in linea con le disposizioni governative già attuate in questi giorni, il diritto alla sicurezza e alla salute e l’effettiva fruizione di quelle prescrizioni”. In questi giorni, in attesa dell’esito dell’incontro nel territorio Biellese, le RSU e RLS di Femca Filctem e Uiltec hanno chiesto incontri con medici aziendali per contestare le eventuali violazioni delle prescrizioni di sicurezza, chiedendo la verifica/revisione del DVR (documento di valutazione dei rischi) e rivendicando che sia il medico aziendale a dichiarare che ci sono le condizioni prescritte per lavorare in sicurezza.Per rispondere da subito al disagio purtroppo molto diffuso, in qualche azienda non è stato recepito al 100% il DPCM mentre in altre è stato percepito.

"Il problema - conclude Alessandra Ranghetti della Uiltec Biella e Vercelli - è che i lavoratori e le lavoratrici stanno operando con la paura di essere contagiati - paura che non è poi così remota -. Tutto questo si traduce in una possibile qualità del lavoro dovuto allo stress psicologico. La situazione è difficile, l'unica cosa che ci sentiamo di dire è: Andrà tutto bene”.