Coronavirus, canile di Cossato operativo, ma niente visite

Nella attuale situazione di emergenza dovuta all'infezione da Coronavirus, il Canile di Cossato chiude l’accesso ai visitatori esterni fino al giorno 25 marzo. La decisione, presa in accordo con il Comune di Biella (quale comune capofila), ha lo scopo di limitare i contatti fra le persone, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, stabilite dalle autorità preposte.

Viene garantita naturalmente la gestione quotidiana degli animali ospiti della struttura, comprese le uscite in passeggiata dei cani accompagnati da personale autorizzato e appositamente formato.

Si precisa che il pubblico servizio di recupero dei cani vaganti da parte degli operatori del canile, attivo 24 ore su 24, prosegue come sempre, così come gli interventi urgenti per il recupero di animali feriti o deceduti. Si ricorda che chi vede un cane vagante deve avvisare il 112 o la Polizia Municipale locale, che inoltreranno la chiamata all’operatore in servizio.