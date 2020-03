Avis Coggiola, l’appello del presidente Nichele: “C’è bisogno di donatori” VIDEO

“C’è carenza di sangue e purtroppo le scorte stanno scendendo”. Questo l’appello lanciato nella giornata odierna sui social dal presidente dell’Avis Coggiola Cristian Nichele. “C’è bisogno di donatori idonei e questi devono recarsi all’ospedale di Biella evitando assembramenti – prosegue – Per donare occorre essere in buona salute, non essere stati in contatto con persone contagiate o nelle zone del focolaio. Spostarsi per la donazione di sangue è consentito, basta avere l’autocertificazione e il tesserino dell’Avis. E al ritorno sarà dato il relativo foglio dell'ospedale per certificare la donazione".