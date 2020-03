Applausi per il personale medico e inno d’Italia: anche a Biella flashmob di solidarietà

Anche nel Biellese si è tenuto il flashmob per l’emergenza coronavirus. Alle 12 di oggi in molti si sono dati appuntamento ai balconi e alle finestre delle proprie abitazioni per applaudire il lavoro di tutti i medici, gli infermieri, i volontari e le forze dell’ordine impegnate in questi giorni in ogni città italiana. Per l’occasione si è cantato anche l’inno di Mameli. Nella foto, il personale medico del Cottolengo a Biella.