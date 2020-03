Anffas Biella, chiude per 3 giorni il centro diurno. Manavella: “Troppi rischi per operatori e ragazzi”

“Alla fine abbiamo deciso: lunedì il centro diurno rimarrà chiuso. Troppe le incognite, troppi oramai i rischi, per i nostri operatori e per i ragazzi”. A comunicarlo il direttore generale di Anffas Biella Ivo Manavella. “Al momento il cda – precisa - ha deciso 3 giorni di chiusura. Se si verificheranno alcune condizioni minime, giovedì pensiamo di riaprire seppure in assetto minimo, proprio solo per consentire la gestione dei livelli minimi di assistenza. Chiedo scusa alle famiglie, chiedo scusa ai nostri ragazzi, ma statene certi … non vi lasceremo soli … tranquilli ‘Andrà tutto bene’ “.