andràtuttobene, Pro Loco di Candelo aiuta gli Amici dell'Ospedale di Biella

Bel gesto di solidarietà dell'Associazione Turistica Pro Loco di Candelo, che ha donato la somma di 1.500 euro all'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella, invitando la cittadinanza a fare altrettanto.

"Noi siamo una piccola realtà - dicono dalla Pro Loco - che si è resa conto, in questo momento davvero triste e delicato per tutta l'Italia, che c'è bisogno di un aiuto non solo a parole, ma anche con fatti concreti. Invitiamo tutti ad un piccolo gesto di solidarietà perchè, in questi momenti, dovremo volerci più bene, rispettarci di più, ed aiutarci. E' il momento di mettersi gioco per un bene comune, perchè mettersi in gioco oggi vuol dire probabilmente dare un sorriso a qualcuno domani".