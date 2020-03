15 denunce per false dichiarazioni in entrata e uscita dalla Valle di Mosso

Proseguono i controlli sul territorio per verificare che gli spostamenti delle persone siano dovuti ad effettive cause di necessità o lavoro. Su 500 controlli, effettuati in entrata e in uscita dalla Valle di Mosso dai Carabinieri, 15 persone sono state denunciate a piede libero per false dichiarazioni sullo spostamento, dopo opportune verifiche, o per spostamenti non necessari. Tra i denunciati 8 cittadini stranieri, tutti tra i 25 anni e i 50 anni. Chiuso anche un esercizio pubblico di ristorazione che ha dichiarato l' apertura con consegna a domicilio mentre invece prestava attività d'asporto.

Evidentemente ancora per qualcuno non è chiara la gravità della situazione nonostante gli appelli al senso civico e alla responsabilità.