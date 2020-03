Trasporto pubblico locale, nuove riduzioni per l’emergenza coronavirus

Corse ridotte di treni e bus in tutto il Piemonte tra sabato e lunedì. Il Trasporto Pubblico Locale si riorganizza dopo i primi giorni di riduzione della mobilità ad iniziare da oggi, 14 marzo, per quanto riguarda i servizi gestiti da Trenitalia e GTT e da lunedì 16 per gli altri gestori locali. Questa la decisione odierna della Mobility Emergency Unit, l’unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Trenitalia, GTT e Agenzia della mobilità piemontese per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“I flussi di traffico, come previsto, sono in picchiata e ci aspettiamo che possano diminuire ancora. I dati forniti da 5T rivelano una riduzione sull’intera rete regionale del 45% tra il 26 febbraio e il 12 marzo - spiega l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Capiamo che la riduzione dei trasporti pubblici possa sembrare impopolare, ma è una decisione che prendiamo con senso di responsabilità e dietro il sollecito soprattutto da parte dei gestori dei servizi. Sia il ferro sia la gomma, ovvero treni e bus, riducono drasticamente le corse non solo per la progressiva assenza di utenti, ma anche per la sicurezza del personale. Non è possibile al momento dare un quadro esaustivo dei tagli per cui invitiamo i cittadini a controllare la disponibilità dei servizi sui siti di riferimento”. Il dettaglio delle modifiche sarà consultabile sul sito Trenitalia (www.trenitalia.it) di GTT (www.gtt.to.it) dell’Agenzia della mobilità piemontese (www.mtm.torino.it).

Nel frattempo, Atap comune che, in attesa di definire con l’Agenzia della Mobilità Piemontese eventuali rimodulazioni ai programmi di esercizio, anche nella giornata di lunedì 16 marzo saranno effettuate le corse giornaliere non scolastiche contrassegnate dalla specifica dicitura Nsco oppure senza limitazione di periodo (annuali). Lo stesso varrà per tutte le linee urbane ed extraurbane delle Provincie di Biella e di Vercelli. Tuttavia, già a partire dalla giornata di martedì 17, potrebbero essere disposte ulteriori riduzioni dei servizi. “Si invita pertanto l’utenza - scrivono in una nota pubblicata sul sito dell’azienda biellese - a verificare la pubblicazione di nuovi avvisi che verranno diffusi con la massima tempestività possibile”.