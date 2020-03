Coronavirus, Alessandro Vignola: "C'è ancora troppa gente in giro"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di Alessandro Vignola, parrucchiere titolare del negozio Alta Moda in centro Biella e consigliere comunale della Lista Civica Corradino.

"Basta farsi un giro per Biella e si vede che c'è ancora tantissima gente in circolazione, che non percepisce la gravità della situazione coronavirus. Specialmente gli anziani, che, forse memori dei tempi di guerra, vanno a fare la spesa per paura o per accaparrarsi più merce possibile. Anche ai giovani, che, a casa da scuola o dal lavoro, organizzano partite di calcetto o calcio, ricordo che questo comportamento è sbagliato e pericoloso. Lo stesso vale per chi esce a correre per la città.

A tutte queste persone dico: dobbiamo stare in chiusi casa 15 giorni? Stiamo tassativamente chiusi in casa 15 giorni.

Inoltre, come piccolo imprenditore, premesso che il discorso sulla sospensione dell'attività non è chiaro, nel momento in cui dovrò pagare le tasse, non potrò sostenere di pagare somme elevate in un'unica soluzione, perchè, in questo modo, si rischia di chiudere. Quindi chiedo pagamenti dilazionati delle tasse di 2-3-4 mesi ".